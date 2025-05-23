На OnlyFans подписываются новые владельцы

Сервис OnlyFans может быть продан за $8 млрд. Как сообщает Reuters, наиболее вероятным покупателем платформы станет инвестиционный фонд из Лос-Анджелеса Forest Road Company. Среди активов компании — контрольный пакет акций инвестбанка ACF и гоночная команда в чемпионате электромобилей Formula E. Переговоры ведутся с марта, и стороны надеются завершить их в ближайшие недели, отмечают в издании. Единственным акционером компании является украинско-американский предприниматель Леонид Радвинский. Он купил платформу в 2018-м и, по данным Reuters, за последние три года выплатил себе около $1 млрд дивидендами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Illustration / Reuters Фото: Carlos Barria / Illustration / Reuters

С учетом популярности платформы сумма сделки пока обозначена небольшая, заметил продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Стимул развития интернета и вообще в принципе все, что происходит, связаны со взрослым контентом, он один из самых просматриваемых. Если мы возьмем конкурентов типа Pornhub, условно говоря, и посмотрим на количество трафика там, то оно не будет уступать поисковым системам. С учетом того, как у нас развиваются социальные сети, получается так, что это хороший сервис для специфичной деятельности. Он дает возможность зарабатывать деньги при условии, что еще существуют другие соцсети, которые позволяют набрать большое количество аудитории. Ты потом можешь спокойно это монетизировать. Этот рынок растет, и с каждым днем моделей становится все больше. Но мы пришли к тому, что все подобные сервисы очень выросли, как и сайты знакомств, и прочие истории.

OnlyFans работает еще и по подписке, которая сейчас мегапопулярна по всему миру и доказала свою экономическую целесообразность. Держать, условно говоря, приложение на масштабе становится с каждым разом дешевле. Соответственно, это бизнес-модель с очень неплохой системой монетизации. Понятно, что на OnlyFans все зависит от креатора, но там есть и определенное Lifetime Value, то есть можно достаточно неплохо прогнозировать выручку компании. С учетом того, что они много показателей внутри себя держат, то для инвесторов это очень хороший бизнес.

Ведь, по сути, здесь сразу же доступна прямая монетизация, и можно ее прогнозировать, исходя из числа пользователей и его прироста. OnlyFans в этом плане очень хорошо растет, поэтому инвесторам это и интересно.

С учетом того, сколько зарабатывает OnlyFans, какой у платформы оборот, это достаточно небольшая стоимость продажи, то есть это всего х2,5. В принципе такие проекты обычно продают и сильно дороже».

OnlyFans появился в 2016-м как социальная сеть для исполнителей, которая позволяет создателям контента взимать плату с подписчиков. Пик развития платформы пришелся на время пандемии COVID-19. В 2020-м сервис выручил $375 млн, а уже в 2023-м — свыше $6,5 млрд, следует из данных британских регуляторов. Платформа берет 20% комиссии от доходов авторов. По словам генерального директора Кейли Блэр, свыше половины выручки компании приносит платный контент по запросу. За все время существования компания выплатила авторам свыше $20 млрд. После завершения пандемии стремительный рост платформы не остановился, отметил эксперт по digital-маркетингу Виктор Воробьев: «OnlyFans как платформа, во-первых, имеет большое количество креаторов, а во-вторых, растет, в-третьих, обходит комиссии и получает деньги напрямую. На мой взгляд, такая динамика продолжится и дальше вместе с трендом на рост экономики создателей контента. Как это выразится после продажи площадки, как это изменится, трудно сказать. Тоже буду с интересом за этим наблюдать.

В пандемию COVID-19 в целом выросло все, что связано с интернетом. Это объясняется характером потребления контента, с необходимостью быть дома и невозможностью выйти куда-либо, чтобы получить эти эмоции. Тогда классическая офлайн-работа стала частично недоступна, но при этом появился очень классный инструмент, который позволяет, не выходя из дома, создавать контент, какого бы характера он ни был, и получать за него деньги. Что касается влияния искусственного интеллекта на развитие многих сервисов, то, конечно, проекты, созданные нейросетями, отличаются от изображения реального человека, качество сильно хуже. Кроме того, тренд на естественность, реальное человеческое взаимодействие никуда не уходит. Пытается ли его заменить искусственный интеллект? Да, пытается. Но я пока не видел случаев, когда это бы получалось сделать удачно и масштабировать. Поэтому в ближайшее время как серьезную угрозу я бы это не рассматривал».

По данным Business Insider, за 2024 год число авторов контента на платформе выросло на треть, а подписчиков — на четверть.

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Яна Лубнина, Андрей Дубков