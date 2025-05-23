В Ростове-на-Дону вырос спрос на двухкомнатные квартиры

По итогам апреля 2025 года на первичном рынке недвижимости Ростова-на-Дону двухкомнатные квартиры приобрели 37% покупателей. Об этом сообщили в департаменте аналитики федерального девелопера «Неометрия». Здесь уточнили, что по 27% сделок пришлось на однокомнатные и трехкомнатные лоты, а 9% – на студии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков компании, в Ростове цены на недвижимость сохраняют умеренную положительную динамику. Так, в апреле 2025 года, средняя стоимость квадратного метра в столице Дона составила около 139 тыс. руб. Это на 6% больше, чем годом ранее.

По словам директора департамента аналитики «Неометрии» Ксении Рысенко, недвижимость в Южном федеральном округе остается привлекательной для инвестирования. «С целью вложений большей популярностью пользуются однокомнатные квартиры, – отметила эксперт. – Двух- и трехкомнатные лоты чаще приобретают местные жители, их доли постепенно увеличиваются. Доля «трешек» с начала года не опускается ниже 18%, хотя по итогам 2024 года она была всего 11%. На долю «двушек» в конце декабря приходился 31%, в январе 2025 года – 58%, в феврале – 49%, в марте – 31%, но в апреле доля снова увеличилась».

В компании добавили, что, по итогам 2024 года, доля жителей Ростовской области среди покупателей квартир составила 90%, еще 4% пришлось на жителей Краснодарского края и 6% – других регионов. В апреле 2025 года квартиры в Ростове приобретали только местные жители.

Владимир Андреев