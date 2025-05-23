За неделю жители Ульяновской области отдали мошенникам более 21 млн рублей

За прошедшие сутки в подразделения УМВД России по Ульяновской области обратились 10 жителей региона, которые в результате различных схем мошеннических действий отдали злоумышленникам более 4 млн руб., сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, к примеру, в пятницу в полицию обратились двое жителей Димитровграда, ставшие жертвами мошенников. По их словам, они в интернете увидели предложение о получении дополнительного заработка посредством инвестиций на бирже, зашли в приложение, зарегистрировались и оставили свои контактные данные. Через некоторое время с ними связался якобы менеджер этого ресурса. Димитровградцы, следуя инструкциям звонившего, перечислили несколько тысяч рублей и получили небольшие дивиденды, после чего, обрадовавшись полученной прибыли, увеличили сумму вложений и перевели свои личные накопления — 2,7 млн руб., однако через обозначенный срок обещанный доход не получили, вывести денежные средства уже не смогли, поскольку приложение оказалось мошенническим.

По данным УМВД, наиболее распространенной схемой мошенничества на уходящей неделе были звонки с сообщениями о замене счетчиков или домофона, в целях получения номера очереди надо было сообщить звонившим номер пришедшего СМС, после чего с жертвой связывались якобы сотрудники портала Госуслуг или Центробанка, убеждавшие, что мошенники получили доступ в их личный кабинет на Госуслугах и теперь пытаются завладеть их сбережениями или взять от их имени кредиты. Далее снова все идет по стандартной схеме — предложение срочно перевести все деньги на безопасный счет, который на самом деле и есть счет мошенников.

Всего, по подсчетам, основанным на данных УМВД, за неделю с 16 по 22 мая жители региона отдали мошенникам более 21 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск