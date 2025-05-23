В администрации Лукашенко прокомментировали первый этап обмена России и Украины

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что страна, как и ранее, обеспечивает обмен военнопленными между Россией и Украиной. При этом, отметила она, белорусская сторона не участвует в процессе обмена в качестве посредника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все обмены военнопленными и погибшими между Россией и Украиной ранее обеспечивались и осуществлялись на территории Беларуси. С согласия руководства России и Украины. Обеспечим и в этот раз»,— сказала Наталья Эйсмонт ТАСС. «Мы никогда не были и не будем посредниками ни в каких процессах»,— добавила она.

Первый этап обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» состоялся днем 23 мая. В его рамках обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских. В Минобороны сообщали, что передача военнопленных продолжится «в ближайшие дни». Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов писал в Telegram-канале, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая.

Договоренность о проведении обмена была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 мая отмечал, что обе стороны заинтересованы провести его «в максимально быстром режиме».

Полина Мотызлевская