Институт Ростсельмаш отмечен на федеральном уровне

Опыт Института перспективного машиностроения «Ростсельмаш» - передовой инженерной школы компании и Донского государственного технического университета - высоко оценен на федеральном уровне. Защита годового отчета состоялась в Москве на заседании совета по рассмотрению вопросов и координации деятельности передовых инженерных школ. Оно прошло под председательством Валерия Фалькова, Министра науки и высшего образования РФ.



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В мероприятии приняли участие Валерий Мальцев, генеральный директор Ростсельмаш; Бесарион Месхи, ректор ДГТУ; Андрей Савельев, министр промышленности и энергетики Ростовской области.

О работе института в минувшем году докладывал Владислав Пигенко, директор ИПМ «Ростсельмаш». Он рассказал о нескольких проектах, успешно реализуемых на базе вуза.

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Генеральный директор Ростсельмаш дал высокую оценку деятельности ПИШ ДГТУ. «Мы ставили перед передовой инженерной школой две основные задачи: создать кадровую базу компании, а также разрабатывать реальные технологические продукты и технологические решения, которые будут внедряться на предприятии. Я считаю, что обе задачи успешно выполняются. Первые 37 выпускников передовой инженерной школы ДГТУ уже трудоустроены в нашей компании. В этом году мы примем еще 150 инженеров - воспитанников ПИШ. Совместно с университетом мы усовершенствовали программы обучения, увеличив количество часов по тем предметам, которые необходимы отрасли, поднимаем уровень компетенции профессорско-преподавательского состава. И сейчас вместе с ДГТУ думаем о том, чтобы готовить не только высокопрофессиональных конструкторов, но и расширять программы в сфере технологического обучения, потому что мало хорошо сконструировать, нужно еще и произвести качественный продукт. Поддержка передовой инженерной школы ДГТУ будет продолжена, как это и было в течение трех предыдущих лет», - подчеркнул Валерий Мальцев.

Ректор ДГТУ отметил, что передовая инженерная школа ДГТУ создана совместно с надежным партнером университета на протяжении всей общей истории. «В июле 1929 года начал работу Ростсельмаш, а менее чем через год появился наш вуз. Задача нашей передовой инженерной школы готовить кадры, которые будут производить все более качественные и экономичные образцы сельхозтехники и механизмов для нашего АПК. Еще одна задача связана с необходимостью глубокого технологического импортозамещения», сказал Бесарион Месхи.

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По итогам заседания Министр науки и высшего образования РФ подчеркнул высокую эффективность, продемонстрированную ПИШ ДГТУ (ИПМ «Ростсельмаш») и другими передовыми инженерными школами. «Результаты, представленные командами университетов, показывают, что вместе нам удалось создать эффективную модель интеграции образования, науки и производства. Следующим этапом для школ первой волны станет масштабирование их деятельности. Все необходимое для этого есть: современное оборудование, компетенции, налаженные контакты с индустриальными партнерами», - сказал Валерий Фальков.

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