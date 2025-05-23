Перевозчик в Казани получил из бюджета 1,3 млн рублей за фиктивные поездки

Транспортная компания из Казани получила из бюджета Татарстана более 1,3 млн руб. за несуществующие пассажирские перевозки. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Ведомство установило, что с 2020 по 2025 годы сотрудники казанского автотранспортного предприятия более 54 тыс. раз незаконно применяли транспортные карты через валидаторы, оформляя фиктивные поездки. Эти данные стали основанием для получения необоснованных компенсаций из бюджета республики.

По итогам проверки прокуратура направила в адрес руководителя компании представление. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а вся незаконно полученная сумма возвращена в бюджет Татарстана.

Анар Зейналов