Вэнс: США будут отправлять граждан на войну только «с конкретным набором целей»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа не намерена начинать бессрочные военные операции за рубежом с нечеткими целями. Об этом господин Вэнс сказал, выступая перед выпускниками Военно-морской академии США в Аннаполисе штат Мэриленд 23 мая. Он пояснил, что руководство страны будет отправлять своих граждан на войну только «с предельно конкретным набором целей».

«Администрация Трампа изменила курс. Больше никаких неопределенных миссий, никаких бессрочных конфликтов,— сказал вице-президент США.— Мы возвращаемся к стратегии, основанной на реализме и защите наших основных национальных интересов».

Такой подход не означает, что руководство страны будет игнорировать угрозы, пояснил Джей Ди Вэнс. По его словам, это означает, что администрация будет подходить ответственно к их анализу.

«И когда мы будем отправлять вас на войну, мы будем делать это с очень конкретным набором целей»,— добавил он.

Анастасия Домбицкая