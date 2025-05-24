10 лет на Русском
Восточный экономический форум в именах, цифрах и фактах
10 лет назад, 19 мая 2015 года, Владимир Путин подписал указ о проведении ежегодного Восточного экономического форума (ВЭФ). Одно из главных деловых мероприятий в России традиционно проходит на острове Русский. За годы его работы там было заключено около 2300 соглашений на общую сумму 28 трлн руб. В работе ВЭФ участвовали 13 глав иностранных государств и Памела Андерсон. Основные имена, цифры и сделки — в подборке “Ъ”.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
IX
- Даты: 3–6 сентября 2024 года
- Подписано соглашений: 313
- На общую сумму: 5,5 трлн руб.
Главная тема форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Из всех девяти форумов этот стал рекордным по количеству представителей стран (75) и числу участников (7,1 тыс.), включая 1,5 тыс. журналистов. Самые большие делегации прибыли из КНР, Малайзии, Болгарии, Вьетнама и Мьянмы. Ключевым мероприятием стало пленарное заседание с участием Владимира Путина, премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя КНР Хань Чжэна.
Рекордным форум стал также по количеству компаний-участниц — 1,1 тыс., из которых 975 — российские, 125 — иностранные, а также по сумме заключенных сделок (5,5 трлн руб.). Из 313 соглашений 27 было заключено с иностранными организациями, 15 — с российскими министерствами и ведомствами.
Наиболее крупные из них: инвестиционный проект «Воркутинского химического комплекса» в Арктической зоне РФ (до 200 млрд руб. инвестиций), проект по разработке никелево-медного месторождения Кун-Манье в Амурской области (116,8 млрд руб.), расширение мощностей Березовского железорудного месторождения в Забайкальском крае, соглашение о строительстве на границе с Китаем железнодорожного перевалочного комплекса «Союз» для хранения газа, нефтепродуктов и других грузов (106 млрд руб.).
Подробнее о форуме читайте в репортаже Андрея Колесникова «Кто сказал, что форум Дальний».
VIII
- Даты: 10–13 сентября 2023 года
- Подписано соглашений: 373
- На общую сумму: 3,8 трлн руб.
Главная тема — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». В форуме участвовали 7 тыс. человек из 62 стран мира. Самые большие делегации прибыли из КНР, Индии, Мьянмы, Филиппин, Лаоса и Монголии. Лидеры иностранных государств в этом году мероприятие не посещали, на пленарном заседании Владимир Путин встречался с вице-президентом Лаоса госпожой Пани Ятхоту.
В форуме приняли участие 2,4 тыс. представителей более чем 1 тыс. компаний. Было подписано 373 соглашения на общую сумму 3,8 трлн руб. 41 соглашение было подписано с иностранными компаниями, 26 из которых — китайские.
Самыми крупными сделками стали: инвестиционный проект угольного морского терминала «Порт Эльга» в Хабаровском крае (136 млрд руб.), контракты Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) с ООО «Антей управление активами» на строительство восьми судов-краболовов, двух портовых комплексов и покупку десяти лотов на добычу крабов (124 млрд руб.), контракт КРДВ с ООО «Русский краб» на строительство еще десяти судов-краболовов и покупку десяти лотов на добычу крабов (120 млрд руб.).
На площадке форума прошел первый международный форум «День сокола» и забег 700 человек в поддержку программы Владимира Путина по сохранению камчатского кречета «Мы бережем». Организатор ВЭФ Фонд Росконгресс договорился с СИБУРом о передаче форуму сертифицированных сокращений выбросов, из-за чего мероприятие также стало «крупнейшим углеродно-нейтральным форумом России».
Подробнее о форуме читайте в репортаже Андрея Колесникова «Имя рек».
VII
- Даты: 5–8 сентября 2022 года
- Подписано соглашений: 296
- На общую сумму: 3,3 трлн руб.
Главная тема форума — «На пути к многополярному миру». Впервые его посетило более 7 тыс. участников из 68 стран. Самые большие делегации прибыли из КНР, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении и Южной Кореи. В форуме участвовала делегация из ДНР. На пленарном заседании из глав государств помимо Владимира Путина присутствовал премьер-министр Временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн, полутора годами ранее возглавивший госпереворот в стране, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил перед участниками форума по видеосвязи.
Из 7 тыс. участников форума 1,7 тыс. человек представляли интересы 700 компаний. Количество заключенных соглашений составило 296, общая сумма — 3,3 трлн руб.
Среди них: соглашения о комплексном развитии горнопромышленного кластера в Республике Саха (Якутия), соглашения о реализации мастер-планов городов Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ и Магадана, а также проект строительства Спутника — города-спутника Владивостока, соглашение о строительстве которого было подписано на полях ВЭФ годом ранее.
В последний день форума полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев объявил о начале конкурса популяризации туризма «Дальний Восток — земля приключений», охватывающего все четыре сезона.
Подробнее о форуме читайте в репортаже Андрея Колесникова «Форум в тигровой шкуре».
VI
- Даты: 2–4 сентября 2021 года
- Подписано соглашений: 380
- На общую сумму: 3,6 трлн руб.
Девиз форума — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». В нем участвовали 4 тыс. человек из 58 стран. Самые представительные делегации прибыли из Южной Кореи, Японии, Индии, КНР и Казахстана. Лидеры иностранных государств не присутствовали на мероприятии лично, но в онлайн-формате в пленарном заседании участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух.
В форуме приняли участие представители 400 компаний. Подписано 380 соглашений на сумму 3,6 трлн руб. 24 соглашения подписаны с иностранными или международными компаниями, организациями или ведомствами: девять из них — с Китаем, шесть — с Японией, три — с Казахстаном.
Среди наиболее значимых соглашений: реализация второй очереди проекта создания Находкинского завода минеральных удобрений (286 млрд руб.), соглашение о строительстве завода по производству метанола в заполярном районе Ненецкого автономного округе (204 млрд руб.), договор синдицированного кредита по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае (195 млрд руб.).
3 сентября в присутствии региональных и федеральных чиновников, а также представителей госкорпораций было подписано соглашение о создании Спутника — города спутника-Владивостока.
Подробнее о форуме читайте в репортаже Андрея Колесникова «Владимир Путин обвел всех вокруг мальца».
V
- Даты: 4–6 сентября 2019 года
- Подписано соглашений: 270
- На общую сумму: 3,4 трлн руб.
Девиз форума — «Дальний Восток — горизонты развития». Он до сих пор остается рекордным по числу участников — 8 тыс. человек, из которых 1,3 тыс. — представители прессы. Число стран-участниц — 65. Самые большие делегации прибыли из Японии, КНР, Республики Корея, Индии. Форум повторил рекорд прошлого года по количеству прибывших на него глав государств — помимо Владимира Путина в нем участвовали премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Японский лидер посещал мероприятие четвертый раз подряд, на данный момент — последний.
В форуме участвовало более 440 компаний. Заключено 270 соглашений на общую сумму 3,4 трлн руб. Наиболее крупные из них: комплексный инвестиционный проект по развитию семи индустриальных парков в дальневосточных регионах РФ (442 млрд руб.), соглашение о «Геологическом изучении и промышленном освоении нефтегазовых участков в Республике Саха (Якутия)» (365 млрд руб.), проект по созданию экологически чистого комплекса по производству метанола и аммиака в Приморском крае (200 млрд руб.).
Подробнее о форуме читайте в репортаже Андрея Колесникова «Ситуация обострилась до предела».
IV
- Даты: 11–13 сентября 2018 года
- Подписано соглашений: 220
- На общую сумму: 3,1 трлн руб.
Главная тема форума — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Его посетило 6 тыс. участников из 60 стран. Наиболее многочисленные делегации прибыли из КНР, Японии, Республики Корея. В 2018 году на мероприятие прибыло четыре иностранных лидера: премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ен, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Глава Китая посетил форум в первый и последний раз.
На форуме присутствовали представители 723 компаний, 340 из которых — зарубежные. Было подписано 220 соглашений на общую сумму 3,1 трлн руб. Наиболее значимыми из них: соглашение об освоении месторождений Баимской рудной зоны на Чукотке (360 млрд руб.), соглашение о поставке партии самолетов SSJ-100 для «Аэрофлота» (210 млрд руб.), соглашение о намерениях по строительству терминала по перевалке и хранению СПГ на Камчатке (70 млрд руб.).
Подробнее о форуме читайте в репортаже Андрея Колесникова «Козырная карта мира».
III
- Даты: 6–7 сентября 2017 года
- Подписано соглашений: 217
- На общую сумму: 2,5 трлн руб.
Главная тема форума — «Дальний Восток: создавая новую реальность». Его посетило более 6 тыс. участников более чем из 60 стран. Самые многочисленные делегации прибыли из Японии, КНР и Южной Кореи. В пленарном заседании участвовали три лидера иностранных государств: премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
На форуме работали главы 103 иностранных компаний, было заключено 217 соглашений на общую сумму 2,5 трлн руб. Наиболее крупные из них: инвестпроект по созданию нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств на Дальнем Востоке (630 млрд руб.), соглашение о строительстве Находкинского завода минеральных удобрений (388 млрд руб.).
Подробнее о форуме читайте в репортаже Андрея Колесникова «Разговорный Русский».
II
- Даты: 2–3 сентября 2016 года
- Подписано соглашений: 214
- На общую сумму: 1,85 трлн руб.
Девиз форума — «Открывая Дальний Восток». Его посетили 4,6 тыс. участников из 56 стран, включая 1,1 тыс. журналистов. Самые большие делегации прибыли из Японии, КНР, Южной Кореи. Впервые мероприятие посетили главы иностранных государств — премьер-министр Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Форум посетили более 300 глав компаний, 207 из которых — российские. Заключено 214 соглашений на сумму 1,85 трлн руб. Самые крупные: инвестиционные проект «Амурский газохимический комплекс» (500 млрд руб.), соглашение о строительстве комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае (370 млрд руб.), проект по строительству горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения в Магаданской области (98,5 млрд руб.).
На полях форума был организован аукцион бриллиантов и алмазов специальных размеров, на котором были проданы лоты на общую сумму 1,2 млрд руб.
Подробнее о форуме читайте в репортаже Андрея Колесникова «Робинзоны особого внимания».
I
- Даты: 3–5 сентября 2015 года
- Подписано соглашений: 80
- На общую сумму: 1,3 трлн руб.
Девиз форума — «Дальний Восток на глобальной карте инвестиционных возможностей». Его посетили 2,5 тыс. участников из 32 стран. Самые многочисленные делегации прибыли из Китая, Южной Кореи и Японии. Главы иностранных государств первый ВЭФ не посещали. Тогда Владимир Путин встречался с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном и в компании с актером Стивеном Сигалом посещал океанариум на острове Русский.
На полях форума было подписано 80 соглашений на общую сумму 1,3 трлн руб. Среди них: договор о строительстве Амурского газоперерабытывающего завода, финансирование строительства Ингалинского ГОКа в Якутии. Кроме этого, была подписана «дорожная карта» по созданию в России «Рыбной биржи». В работе форуме приняла участие актриса Памела Андерсон. Она провела благотворительный аукцион, на котором за 3 млн руб. был продан буй из сериала «Спасатели Малибу».
Подробнее о форуме читайте в репортаже Андрея Колесникова «Мастера дальневосточных единоборств».