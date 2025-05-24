10 лет на Русском

Главная тема форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Из всех девяти форумов этот стал рекордным по количеству представителей стран (75) и числу участников (7,1 тыс.), включая 1,5 тыс. журналистов. Самые большие делегации прибыли из КНР, Малайзии, Болгарии, Вьетнама и Мьянмы. Ключевым мероприятием стало пленарное заседание с участием Владимира Путина, премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя КНР Хань Чжэна.

Рекордным форум стал также по количеству компаний-участниц — 1,1 тыс., из которых 975 — российские, 125 — иностранные, а также по сумме заключенных сделок (5,5 трлн руб.). Из 313 соглашений 27 было заключено с иностранными организациями, 15 — с российскими министерствами и ведомствами.

Наиболее крупные из них: инвестиционный проект «Воркутинского химического комплекса» в Арктической зоне РФ (до 200 млрд руб. инвестиций), проект по разработке никелево-медного месторождения Кун-Манье в Амурской области (116,8 млрд руб.), расширение мощностей Березовского железорудного месторождения в Забайкальском крае, соглашение о строительстве на границе с Китаем железнодорожного перевалочного комплекса «Союз» для хранения газа, нефтепродуктов и других грузов (106 млрд руб.).

Подробнее о форуме читайте в репортаже Андрея Колесникова «Кто сказал, что форум Дальний».