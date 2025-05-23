Двое саратовцев пойдут под суд за сбор коммерческой тайны

Октябрьский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о незаконном сборе сведений, составляющих коммерческую тайну (ч. 3 ст. 183 УК РФ), в отношении двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с марта 2023 года по март 2024 года инженер-программист фирмы Саратова выгрузил файлы, составляющие коммерческую тайну компании, после чего передал их соучастнику. Выгрузку он сделал под руководством и указаниям последнего.

Прокуратура Октябрьского района Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов