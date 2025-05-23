Путин распространил антиотмывочный закон на операции с цифровым рублем

Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет на участников оборота цифрового рубля требования ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Бороться с отмыванием средств будут банки и ЦБ. Закон, кроме некоторых положений, вступит в силу в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Центробанк будет оценивать пользователей цифровым рублем и относить их к одной из трех групп риска: низкой, средней и высокой. ЦБ будет оценивать всех клиентов, кроме кредитных организаций. С теми, кому присвоили высокий уровень риска, ЦБ обязан расторгать договор счета цифрового рубля.

Регулятор будет блокировать цифровые рубли на счетах организаций и физлиц, если те причастны к экстремистской деятельности или терроризму. Кроме того, ЦБ должен будет оповещать Росфинмониторинг об операциях с цифровыми рублями, которые подлежат обязательному контролю, в эту категорию, например, входят операции на сумму равную и выше 1 млн рублей.

Банки должны будут передавать регулятору информацию, полученную в ходе идентификации пользователя платформы цифрового рубля, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Они будут оценивать степень риска подозрительных операций, а также отчитываться об изменении уровня группы риска клиента. Банки также будут отказывать в доступе к платформе цифрового рубля клиентам, которые отнесены к группе высокого риска.