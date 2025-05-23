Прокуратура помогла волгоградскому инвалиду вернуть мастерскую его отца

В Волгограде суд по иску прокуратуры вернул в собственность 50-летнего инвалида II группы творческую мастерскую его отца. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки соблюдения требований законодательства прокуратура Советского района Волгограда выяснила, что инвалид приобрел право на 1/2 часть расположенной в областном центре творческой мастерской на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию от отца, являвшегося известным художником-реалистом. Мужчина с инвалидностью проживает в специализированном интернате, роль его опекуна выполняет администрация учреждения.

В нарушение законодательства в декабре позапрошлого года администрация учреждения согласовала реализацию 1/2 части встроенного нежилого помещения, владельцем которого является инвалид II группы, за 500 тыс. руб. Вскоре новый собственник выставил эту недвижимость на продажу за 12 млн руб.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд признать сделку недействительной. Центральный районный суд Волгограда не удовлетворил исковые требования.

Прокуратура обжаловала это решение в вышестоящий суд. Волгоградский областной суд 22 мая этого года отменил решение суда первой инстанции. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение решения о признании сделки по отчуждению имущества инвалида недействительной.

Павел Фролов