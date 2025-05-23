Хинштейн: после удара ВСУ по Льгову повреждены более 60 частных домов

В результате ракетного удара армии Украины по городу Льгов в Курской области повреждены 64 частных дома и 28 квартир. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Кроме жилых домов повреждены автомойка и два магазина. По словам господина Хинштейна, специалисты уже завершили обход территорий и помещений, провели замеры выбитых окон и в ближайшее время установят новые стеклопакеты. Врио губернатора подчеркнул, что вся необходимая помощь жителям города обязательно будет оказана.

22 мая вечером ВСУ нанесли массированный удар по Льгову. В результате пострадали 16 человек, трое из которых находятся в интенсивной терапии. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело о теракте.