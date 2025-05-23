Власти Бангладеш аннулировали оборонный контракт с Индией на сумму более $20 млн

Власти Бангладеш аннулировали оборонный контракт с индийской компанией Garden Reach Shipbuilders Engineers (GRSE) на сумму более $20 млн. Об этом сообщает газета The Times of India. Это было единственное крупное оборонное соглашение, которое страны заключили после смены режима в Бангладеш.

Контракт на сумму 1,7 млрд рупий (около $21 млн.— "Ъ") был подписан в 2024 году в рамках кредитной линии в размере $500 млн, которую Индия предоставила Министерству обороны Бангладеш, говорится в публикации The Times of India. Он предполагал проектирование, строительство и поставку 61-метрового буксира за два года.

Интенсивность контактов Нью-Дели и Дакки снизилась после ухода в Бангладеш с поста премьер-министра Шейх Хасины и прихода к власти нового правительства во главе с Мухаммадом Юнусом, отмечается в публикации.

С начала июля 2024 года в Бангладеш шли массовые студенческие протесты против коррупции. В отношении участников акций были возбуждены уголовные дела о терроризме и подрывной деятельности. На фоне масштабных акций 5 августа Шейх Хасина объявила об отставке с поста премьера Бангладеш и покинула страну. В августе в стране было сформировано новое правительство, которое возглавил нобелевский лауреат Мухаммад Юнус. Прежние власти вменяли ему в вину участие в коррупционных схемах и финансовых махинациях. После назначения премьером он был освобожден судом от этих обвинений, таким образом избежав угрожавшего ему пожизненного заключения. На посту премьера господин Юнус, известный как «банкир бедняков», высказывал намерения перестроить финансовую систему Бангладеш с целью справедливого распределения богатства.

Подробнее о смене власти в Бангладеш — в материале «Ъ» «Революция в Бангладеш не стала концом истории».

Анастасия Домбицкая