Племя индейцев Амазонки подало иск к The New York Times за клевету

Индейское племя марубо, живущее в лесах Амазонки на территории Бразилии, подало в суд Лос-Анджелеса иск к газете The New York Times, таблоиду TMZ и порталу Yahoo. Истцы обвиняют эти СМИ в клеветнических публикациях о жизни племени марубо, в которых в числе прочего утверждалось, что молодежь из этого племени «подсела на порнографию» благодаря доступу к спутниковому интернету. Истцы требуют, чтобы суд обязал ответчиков выплатить им $180 млн, из которых $100 млн составляет штраф. Об этом сообщает Courthouse News Service.

Поводом к иску стала опубликованная в 2024 году в The New York Times (NYT) статья репортера Джека Никаса о жизни племени марубо. Журналисту пришлось преодолеть пешком около 80 км по джунглям, чтобы добраться до индейской деревни. Он должен был рассказать о том, как живет это племя спустя два года после того, как ему подарили 20 терминалов Starlink для доступа в интернет.

В своей статье Джек Никас написал, что теперь они «сталкиваются с теми же проблемами, которые годами мучили американские семьи: подростки не отрываются от телефонов; взрослые сплетничают в групповых чатах; попали в зависимость от соцсетей; общаются с незнакомцами онлайн; играют в жесткие видеоигры, а несовершеннолетние смотрят порнографию». Статья широко разошлась, в том числе была перепечатана в TMZ и Yahoo, и TMZ добавил комментарии вроде того, что «подключение к Starlink привело к зависимости от порнографии».

После поднявшейся волны негодования со стороны индейцев и бразильских активистов NYT вынуждена была напечатать опровержение под заголовком «Нет, амазонское племя не стало зависимым от порнографии». Издание при этом настаивает, что его оригинальная статья вовсе ничего оскорбительного не подразумевала, и намерено отстаивать свою правоту в суде.

Алена Миклашевская