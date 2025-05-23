На Дону с начала года в ДТП погибли 133 человека
В Ростовской области с начала 2025 года зафиксировали 852 ДТП. В результате аварии пострадали свыше 1 тыс. человек и погибли 133. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В ведомстве настоятельно рекомендуют водителям и пассажирам пользоваться ремнями безопасности.
За непристегнутый ремень предусмотрены штрафы: для водителей — 1,5 тыс. руб., для пассажиров — 500 руб. За перевозку детей без спецкресла и ремня предусмотрен штраф в 3 тыс. руб.