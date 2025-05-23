Суд арестовал замглавы администрации Каменского округа за взятку в 80 тыс. руб.

Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) арестовал до 21 июля заместителя главы администрации Каменского городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергетики и связи Андрея Баранова, обвиняемого в получении взятки в размере 80 тыс.руб., сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Баранов

Фото: Синарский районный суд Каменска-Уральского Андрей Баранов

Фото: Синарский районный суд Каменска-Уральского

По данным суда, он получил взятку за незаконные действия, связанные с принятием и оплатой выполненных работ в рамках контракта заключенного между администрацией Каменского округа и ООО «Ремонтно-строительное управление № 12» на капитальный ремонт сетей теплоснабжения в поселке Мартюш.

В прокуратуре Свердловской области добавили, что Андрею Баранову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег). «Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления», — отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, в мае прошлого года был арестован бывший глава Каменского городского округа Сергей Белоусов за получение взятки в особо крупном размере. По данным источников «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, речь идет о взятки в 4 млн руб.

Мария Шараева