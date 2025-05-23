Путин ограничил сделки с жильем переселенцам из Херсона

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает людям, экстренно уехавшим из Херсона, продавать квартиры, которые они купили с помощью государственных жилищных сертификатов (ГСЖ). Запрет на продажу действует в течение пяти лет с момента регистрации права собственности. Закон также устанавливает, что выданные на жилье соцвыплаты должны быть потрачены исключительно на покупку жилья.

Закон разработало правительство РФ. В третьем чтении за закон проголосовали 392 депутата, один воздержался от голосования, против не выступил никто. Меру приняли ради того, чтобы не допускать случаев продажи квартир, купленных с использованием ГЖС. Власти уже фиксировали такие случаи, как указано в пояснительной записке к закону.