Нововоронежские атомщики завоевали 26 медалей на летней спартакиаде среди сотрудников всех АЭС России

В г. Волгодонске (Ростовская область) завершилась Летняя спартакиада работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2025», которую посвятили 80-летию атомной промышленности. Спартакиада является этапом XV Летней международной спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2025».

Фото: Управление коммуникаций НВ АЭС

В борьбу за награды в личном и командном зачетах включились 14 команд предприятий концерна «Росэнергоатом» - электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом». В этих соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов Нововоронежской АЭС. Нововоронежские атомщики отличились в мини-футболе, баскетболе, легкой атлетике, плавании, гиревом спорте, бадминтоне, пляжном волейболе, настольном теннисе.

В итоге домой с наградами вернулись 12 членов сборной НВ АЭС, завоевавшие 26 медалей: 9 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых. Сильнейшие спортсмены войдут в состав сборной «Росатома» для участия корпоративных и международных соревнованиях.