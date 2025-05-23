Джазовый «отчет», театральный «дебют» и «ожившие» полотна

В предстоящие субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут посетить концерты джазовых исполнителей, побывать на выставке предметов искусства со всего юга России или прогуляться с экскурсией по старым кварталам столицы Дона. Также можно запланировать поход в кино, театр или филармонию. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КВЦ «ДонЭкспоцентр» Фото: Пресс-служба КВЦ «ДонЭкспоцентр»

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

24 мая в 14.00 на площадке клуба «Эссе» состоится джазовый «отчетный концерт» учеников Оксаны Ференчук. Организаторы уверены, что несмотря на неконцертное время, любители джаза с пользой проведут субботний день, узнают много интересного, получат удовольствие от ритмов и импровизации. Стоимость билетов — 700 руб. (16+)

24 мая в 18.00 в Ростовской филармонии с концертной программой «Джаз в ритме латино» выступит биг-бэнд Кима Назаретова, созданный еще в 70-х годах. За полувековую историю коллектив стал лауреатом различных фестивалей ближнего и дальнего зарубежья. Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

25 мая в 20.00 в пространстве «Оркестровая яма» — концерт Czar. Сегодня он один из самых скандальных и обсуждаемых русских рэпперов. Стоимость билетов — от 899 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

24 мая в 13.00 на сцене Молодежного театра покажут спектакль «Вкусная история о Девочке и Великане». Совместный проект для самых маленьких зрителей, над которым работали французский режиссер и актриса Луиз Левек и молодые ростовские артисты. Впервые в истории театрального Ростова-на-Дону дошкольники и их родители станут непосредственными участниками спектакля. Для них это станет настоящим театральным дебютом. Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

24 мая в 18.30 в драмтеатре имени Максима Горького начнется спектакль-драма «Тихий Дон». Режиссер Геннадий Шапошников взял за основу одноименную эпопею Михаила Шолохова, но через диалоги и образы главных героев постарался динамично и ярко показать описанные в романе события. Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

25 мая в 19.00 на сцене театра «Человек в кубе» можно будет увидеть драму «Айседора. Предопределение». Организаторы обещают, что за время спектакля будет все: головокружительные взлеты и сокрушительные падения, всемирная слава и личная трагедия, больная любовь и избавительная смерть, которую потомки назовут «театральной». Стоимость билетов — от 1400 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» — премьера фэнтези «Соловей против Муромца». Сюжет: давным-давно Соловью-Разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Его сыновьям, Максиму и Егору, предстоит вернуть честное имя отца. Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

Еще одна новинка — комедийная мелодрама «Пара на пару». Костя и Оля — преподаватели в вузе. На отдыхе в санатории Оля увлекается респектабельным Сергеем. Костя же решает сблизиться с дочерью Сергея — Соней. Для того чтобы снова оказаться с Ольгой. Стоимость билетов — от 490 руб. (16+)

Юным зрителям кинотеатры предлагают мультфильм «Царь зверей». Отец рассказывает сыну историю мира. То, что начинается как сказка на ночь, становится повествованием, меняющим жизнь мальчика. Благодаря своему воображению он погружается в мир чудес, который откроет для юного героя много интересного. Стоимость билетов — от 350 руб. (0+).

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Чем еще можно заняться

24 и 25 мая с 11.00 до 20.00 в «Донэкспоцентре» будет проходить выставка предметов искусства юга России «Арт-Ростов». В программе — работы более чем 300 художников, мастеров и галеристов со всей России, свыше 2 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, фотографии и арт-объектов, мультимедийная выставка «Врубель и его демоны» (из серии «Ожившие полотна»). Каждый день на площадке выставки — мастер-классы, флешмобы, перформансы, музыкальные и театральные выступления. Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)

25 мая в 12.30 в Центре современной культуры «Степь» состоится мастер-класс по живописи вместе с Яной Ковалевой. На нем каждый желающий сможет познать секреты работы с акриловыми красками. По словам организаторов, могут участвовать как новички в работе с акрилом, так и люди, знающие в этом толк. Стоимость входа — 2000 руб. (6+)

24 и 25 мая в 10.00 у памятника Императрице Елизавете Петровне в Покровском сквере начнется двухчасовая пешеходная экскурсия «Тайны крепостного квартала». Гид расскажет о том, как и где учились дети ростовских купцов, какие артефакты города остались со времен фашисткой оккупации, как строился Музыкальный театр, чем занимались англичане в Ростове и как они связаны с Михаилом Шолоховым. Стоимость участия — 2100 руб. (6+)

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