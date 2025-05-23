Сочинский «Кандагар» изучат психиатры

В Краснодаре должно возобновиться слушание уголовного дела об убийствах, совершенных в начале двухтысячных годов в Сочи. Судебный процесс по обвинению трех фигурантов был приостановлен, поскольку одного из них, Антраника Яланузяна, пришлось отправить на обследование в психиатрическую больницу. Поводом для назначения экспертизы стало неадекватное поведение 76-летнего подсудимого, обвиняемого в попытке захвата компании «Кандагар», который раздевался в присутствии присяжных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Советский районный суд Краснодара на заседании 23 мая продлил на три месяца арест жителям Сочи Антранику Яланузяну, Рафаелу Чолокяну и Эдуарду Карагозяну, обвиняемым в общей сложности в трех убийствах, совершенных в 2001–2002 годах. Слушание по существу дела возобновится после того, как специалисты краснодарской краевой психиатрической больницы представят в суд экспертное заключение о состоянии здоровья Антраника Яланузяна.

Как рассказали “Ъ” участники процесса, 76-летний подсудимый Яланузян часто жаловался на ухудшение самочувствия, а во время последних заседаний вел себя неадекватно: не реагировал на обращенные к нему вопросы, кричал, раздевался у всех на виду.

Защита, а потом и обвинение попросили суд провести психиатрическую экспертизу, в марте текущего года судья Олег Ганченко принял соответствующее решение, слушание было приостановлено. Ранее председательствующий удалил из зала Эдуарда Карагозяна, который скандалил и нецензурно выражался в адрес участников процесса. Подсудимый Карагозян сможет вернуться в зал заседания только для произнесения последнего слова.

Уголовное дело об убийствах в Сочи было передано в суд в сентябре 2023 года. Антраника Яланузяна и Рафаела Чолокяна обвиняют в убийствах двух человек, совершенных из корыстных побуждений общеопасным способом (п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), Эдуарду Карагозяну предъявлено обвинение в одном убийстве (п. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии обвинения, умысел на убийство совладельцев торговой фирмы «Кандагар» Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна возник у Антраника Яланузяна в 2001 году, когда тот узнал об исчезновении Ашота Чакряна, ветерана войны в Афганистане, который осуществлял защиту «Кандагара». Решив, что «Кандагар» остался без силового прикрытия, Антраник Яланузян решил убить владельцев компании и завладеть их имуществом. Для исполнения преступлений он привлек Рафаела Чолокяна и Эдуарда Карагозяна, заплатив за каждое убийство по $10 тыс.

Планируя преступления, злоумышленники подыскивали момент, чтобы жертвы находились в состоянии опьянения и без оружия.

В сентябре 2001 года Эдуард Карагозян догнал Самвела Чакряна у входа в зал игровых автоматов, когда тот вышел из ресторана, и застрелил его. В марте 2002 года Рафаел Чолокян, по версии обвинения, убил Ишхана Капекяна после банкета. Оба преступления произошли в Курортном городке Адлера при большом скоплении людей. Преступникам удалось скрыться, убийства были раскрыты только в 2021 году. Еще одно убийство, вменяемое в вину исполнителю Чолокяну, произошло в мае 2002 года в ходе бытового конфликта.

По версии обвинения, после гибели Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна их компаньон согласился передать бизнес «Кандагара» подконтрольным лицам Антраника Яланузяна.

Подсудимые Яланузян, Чолокян и Карагозян не признают себя виновными и утверждают, что обвинение не доказано.

Анна Перова, Краснодар