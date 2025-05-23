Инвесторы готовы вложить 30 млрд рублей в строительство 10 нижегородских отелей

На строительство 10 отелей в Нижегородской области до 2030 года инвесторы совокупно намерены вложить 30 млрд руб. Общая вместимость этих отелей составит 1,2 тыс. мест, сообщили в региональном правительстве 23 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект строительства гостиницы инвестором ООО «Октава»

Фото: ООО «Октава» Проект строительства гостиницы инвестором ООО «Октава»

Фото: ООО «Октава»

Инвестпроекты будут реализовывать по федеральной программе льготного кредитования. Как стало известно на совещании президента Владимира Путина с членами правительства РФ, всего в стране в рамках четвертого отбора поддержат 170 проектов гостиниц. Обязательным условием для инвесторов станет создание номеров для детей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что с помощью программы льготного кредитования в регионе увеличится число коллективных средств размещения категорий «4 звезды» и «5 звезд». «В регион ежегодно приезжают миллионы туристов, при этом поток гостей постоянно увеличивается. Сейчас ключевой вызов для нас — это увеличение номерного фонда»,— добавил он.

В числе проектов отелей, одобренных Минэкономразвития, инициативы по реконструкции и реставрации исторических усадеб и объектов культурного наследия.

Кроме 10 новых проектов, в 2026-2028 годах в Нижегородской области планируют построить пять гостиниц уровня 4 и 5 звезд на 799 номеров. А проект четырехзвездочной гостиницы на 236 номеров, получивший одобрение на льготное кредитование в 2021 году, уже находится в завершающей стадии. За все время программы льготного кредитования в сфере туризма в область привлекли почти 50 млрд руб. инвестиций для создания гостиниц вместимостью более 2,3 тыс. номеров.

Галина Шамберина