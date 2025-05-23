В Чувашии жителям дома неправильно начислили 152 тыс. рублей за отопление

В Ядрине управляющая организация использовала завышенные нормативы при расчетах коммунальных платежей и доначислила жильцам 152 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Чувашской Республики.

В ходе проверки прокуратура установила, что Ядринское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства в отопительный сезон применяло завышенные нормативы при начислениях за тепло.

В результате 24 жителя дома на улице Красноармейской переплатили в общей сложности более 152 тыс. руб.

По требованию надзорного органа предприятием проведен перерасчет, деньги жильцам возвращены. Ответственные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности.

Анар Зейналов