В Оренбуржье «Инженерным системам» не удалось оспорить включение в РНП

ООО «Инженерные системы» попыталось оспорить в суде решение Оренбургского УФАС о включении предприятия в Реестр недобросовестных поставщиков, однако суд признал его законным, сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее, в 2024 году, между заказчиком и «Инженерными системами» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной сети в селе Октябрьское.

К выполнению работ ООО не приступило, в связи с чем заказчик обратился в антимонопольный орган с заявлением о включении подрядчика в РНП.

Комиссия Оренбургского УФАС включила сведения об организации, ее директоре и учредителях в реестр на два года.

Алексей Алексеев