«Объединяет работы присутствие тени или отражения света, внезапный миг вспышки»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, что ждет посетителей в галерее 10 Corso Como.

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Мой любимый ньюсмейкер в области fashion-выставок и экспозиций современного искусства — 10 Corso Como — представляет новую экспозицию Da un'altra parte (Elsewhere), сольную выставку Гвидо Гиди. Куратором стал Алессандро Работтини, он попытался создать широкий обзор фотографического наследия мастера. Выбор работ сконцентрирован на теме тени, интерпретируемой как результат встречи света, пространства и времени, то есть между тремя основными координатами стиля Гиди.

Как пишут организаторы: «На протяжении десятилетий Гиди утверждал необходимость "поэтики внимания". В его работах сам акт восприятия никогда не принимается как данное; напротив, он анализируется с множества точек зрения, охватывающих все — от экзистенциальных аспектов до формальных и теоретических последствий». На выставке собраны фотографии, сделанные с начала 1970-х до 2023 года. Объединяет эти работы присутствие тени или отражения света, внезапный миг вспышки. Открыта выставка до 27 июля.

Анна Минакова