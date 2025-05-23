Суд США обязал мексиканского экс-министра вернуть Мексике $2,4 млрд

Суд Флориды вынес решение по делу Хенаро Гарсии Луны, экс-министра общественной безопасности Мексики по иску мексиканского правительства. Суд постановил, что господин Луна, отбывающий в США 38-летний срок за получение взяток от наркокартелей, должен выплатить правительству Мексики $2,4 млрд. Он стал самым высокопоставленным мексиканским чиновником, попавшим под суд в США. Об этом сообщает CBS News.

Сумма, которую назначил американский суд, в три раза выше, чем запрашивало правительство Мексики. Оно обвиняло экс-министра в коррупции, а именно в том, что принадлежавшая ему группа компаний в период с 2006 по 2018 год получила 30 госконтрактов на сомнительных условиях и средства в объеме $745 млн. Проверка показала, что стоимость контрактов была завышена, а в одном случае контракт и вовсе был фальшивым. По данным финансовой полиции Мексики, Гарсия Луна переводил эти деньги за границу через подставные компании и использовал для покупки недвижимости и других активов во Флориде.

Хенаро Гарсия Луна был арестован в декабре 2019 года в США, куда он, выйдя в отставку, перебрался из Мексики в 2012 году. С 2000 по 2006 год Гарсия Луна руководил мексиканской федеральной полицией, а потом, до 2012 года, был министром общественной безопасности страны. Как показало расследование, за время его работы на посту министра он тесно сотрудничал с наркокартелями, помогая им за многомиллионные взятки провозить в США через территорию Мексики тонны наркотиков. Показания против него дали члены картеля «Синалоа», которых судили в США в 2019 году. В октябре 2024 года американский суд приговорил Гарсию Луну к 38 годам лишения свободы.

Алена Миклашевская