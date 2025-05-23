В Тольятти 24 мая установлен запрет на торговлю алкоголем

Завтра, 24 мая, в Тольятти установлен запрет на розничную продажу алкоголя с 08:00 (MSK+1) до 23:00 (MSK+1). Связано это с проведением последних звонков в школах города, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Также запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тольятти будет действовать 28 июня в связи с проведением мероприятий по случаю окончания обучения в образовательных организациях.

Алексей Алексеев