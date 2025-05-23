Вильфанд: прогнозировать самое жаркое лето на Кубани нельзя

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил невозможность предсказания рекордно жаркого лета в Краснодарском крае, несмотря на уже наступившее «метеорологическое лето» с температурой выше нормы на 1-2 градуса. Об этом пишет «РБК Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По его словам, в регионе уже давно произошло превышение среднесуточной температуры на 15 градусов, что считается началом «метеорологического лета». В ближайшие дни температура в крае будет превышать норму на 1-2 градуса и достигнет 25-30 градусов.

«Юг европейской России на этой неделе и в начале следующей будет находиться в теплом секторе антициклона»,— отметил Роман Вильфанд.

Эксперт подчеркнул, что Краснодарский край отличается частыми конвективными процессами летом, когда теплые и влажные воздушные массы поднимаются с поверхности земли в высокие слои атмосферы. Это приводит к быстрой конденсации водяных паров и возникновению гроз, града и шквалистого ветра. Интенсивность этих явлений зависит от количества солнечной энергии и близости Кавказского хребта.

Роман Вильфанд также объяснил, что в профессиональной метеорологии не делаются прогнозы экстремальных событий. «Современный уровень прогноза таков, что среднемесячные температуры прогнозируются только с вероятностью 20–25%»,— пояснил он.

Алина Зорина