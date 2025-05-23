«Мираж», «Эйнштейн и Маргарита» и «Последнее завтра»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты Александра Бардина, групп «Нейромонах Феофан» и «Мираж», Игоря Растеряева и оркестра Cagmo. В театрах представят спектакли «Аэлита. Легенды Марса», «Дикая утка», «Эйнштейн и Маргарита». На выставках покажут красочные пейзажи, а в кинотеатрах — фильмы «Джейн Остин испортила мне жизнь», «Последнее завтра» и «Быстрее ветра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы «Мираж»

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Выступление группы «Мираж»

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 26 мая состоится концерт Александра Бардина, участника группы «САДко». Артист исполняет русские народные песни и играет на баяне. Стоимость билета — от 2 тыс. до 2,8 тыс. руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Нейромонах Феофан на концерте

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Певец Нейромонах Феофан на концерте

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В «Галактике развлечений» 29 мая выступит группа «Нейромонах Феофан». В этом году коллектив отмечает 15-летие, в связи с чем отправляется в большой тур по городам. Коллектив исполняет музыку в стиле драм-н-бейс. Гостей концерта ждут новые песни и хиты группы, хороводы. Стоимость билета — от 1,9 тыс. до 3,1 тыс. руб. 16+

В «Максимилианс» 29 мая выступит группа «Мираж». Гости концерта смогут услышать известные песни «Новый герой», «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Звезды нас ждут» и многие другие популярные композиции коллектива. Стоимость билета — от 2,7 тыс. до 3,7 тыс. руб. 18+

Во Дворце культуры железнодорожников 29 мая пройдет концерт музыканта и актера Игоря Растеряева. Он представит новый альбом «Круговорот», в который вошли 11 как новых, так и старых песен. Стоимость билета — от 1,8 тыс. до 4 тыс. руб. 16+

Во Дворце культуры железнодорожников 30 мая выступит оркестр Cagmo. Мзуыкальный коллектив исполнит знаменитые саундтреки Людовико Эйнауди, звучавшие в таких фильмах, как «1+1», «Черный лебедь», «Это — Англия», «Земля кочевников». В программу концерта также включены треки из нового альбома композитора The Summer Portraits. Стоимость билета — от 2,3 тыс. до 4,8 тыс. руб. 6+

Спектакли

В Камерном театре 27 мая представят постановку «Аэлита. Легенды Марса» на основе фантастического романа Алексея Толстого. Спектакль рассказывает о путешествии землян на Марс, где они сталкиваются с новой цивилизацией, диктатурой и революцией, а также о любви между инженером-конструктором и марсианкой Аэлитой. Стоимость билета — 600 руб. 16+

В театре драмы имени Наума Орлова 28 мая покажут спектакль «Дикая утка», который возвращается в репертуар. Сюжет постановки основан на одноименной пьесе драматурга Генрика Ибсена. Болезненная потребность одного человека раскрыть горькую правду семье Экдал побудила героев бежать от нее, что в результате привело к трагедии. Стоимость билета — от 200 до 1 тыс. руб. 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Алексей Серебряков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Алексей Серебряков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 29 мая представят спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Алексея Серебрякова и Алены Хмельницкой. Сюжет спектакля основан на реальной истории: в 1935 году скульптор Сергей Коненков должен был сделать портрет Альберта Эйнштейна. Его супруга познакомилась со знаменитым физиком и стала его единственной любовью на многие годы. Стоимость билета — от 2,5 тыс. до 9 тыс. руб. 16+

Выставки

В Челябинском центре искусств 28 мая откроется выставка «Пейзаж души». На ней представят графические работы в жанре «пейзаж» пяти художников из Уфы, Челябинска и села Кизильское. Выставка будет работать до 29 июня. Вход свободный.

В музее изобразительных искусств 30 мая начнет работать выставка «Путь к горизонтам». В экспозиции представят 67 работ художника Анатолия Костюка, сделанных в 1996-2025 годах. На картинах изображены пейзажи Урала и Сибири. Стоимость билета — от 200 до 400 руб. 0+

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Джейн Остин испортила мне жизнь»

Фото: Про:взгляд Кадр из фильма «Джейн Остин испортила мне жизнь»

Фото: Про:взгляд

В челябинских кинотеатрах 29 мая появится фильм «Джейн Остин испортила мне жизнь». Романтичная француженка Агата приезжает в писательскую резиденцию Англии, чтобы начать новую жизнь, и сталкивается с выбором, достойным романа Джейн Остин, между харизматичным англичанином и лучшим другом. Главную роль сыграла Камилль Рутерфорд. 18+

В кинотеатрах Челябинска 29 мая также появится новый фильм «Последнее завтра» с участием артиста The Weeknd в главной роли. Страдающий бессонницей музыкант встречает на концерте таинственную незнакомку, которая погружает его в странный водоворот событий, стирающий грань между реальностью и кошмаром. Главную роль также сыграла Дженна Ортега. 18+

В челябинских кинотеатрах с 29 мая также можно будет посмотреть фильм «Быстрее ветра». Многообещающая гонщица Макс поступает в академию, готовящую лучших спортсменов мира. Там она знакомится с Уиллом, и между героями мгновенно зарождается любовь. На пути к званию чемпиона «Формулы 1» у Макс теперь появляется новое препятствие в виде неожиданного соперника — самого Уилла. Главные роли сыграли Паола Локателли и Рик Клеве. 16+

Ольга Воробьева