Начались дорожные работы на трассе от Воткинска до границы Пермского края

На региональной трассе Воткинск—Кельчино—граница Пермского края стартовали дорожные работы, сообщается пресс-служба главы и правительства республики. Сейчас осуществляется ремонт участка длиной 3,6 км между поселениями Липовка и Кельчино. В настоящее время проводится фрезерование старого асфальта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Здесь очень много большегрузов, которые сокращают данный путь. В связи с тем, что дорога разрушена практически до основания и несущая ее способность находится на низком уровне, мы планируем укрепить основание методом холодной регенерации с последующей укладкой двух слоев асфальтобетона. Гарантийный срок на данную дорогу — четыре года с учетом ее интенсивности»,— отметила заместитель начальника «Управтодора» Екатерина Чарыкова.

Укреплять основание дороги начнут на следующей неделе, при этом будет введено реверсивное движение транспорта. Завершить ремонт планируют до конца июля. В дальнейшем предусмотрен ремонт 4-х км дороги от границ Пермского края в сторону Воткинска с дополнительным финансированием. На 2026 год запланирован ремонт еще одного участка протяженностью 5 км и реконструкция дороги от Окружной Воткинска в сторону Перми — 6 км.