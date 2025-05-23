Ростовская область заключила ряд экологических соглашений на международном конгрессе

Ростовская область заключила несколько соглашений в рамках Невского международного экологического конгресса, проходящему в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Представители донской делегации договорились с регионами «Содружества Донбасс» об обмене опыта в сфере охраны окружающей среды, а с комитетом по природным ресурсам Ленинградской области – совместно разрабатывать механизмы, которые позволят обеспечивать экологическую безопасность и развивать культурно-познавательный туризм в наших регионах. Отмечается также, что внедрением технологии для снижения загрязнения воды, воздуха и сохранения лесов займутся специалисты «Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды».

Константин Соловьев