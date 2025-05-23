На Кубани на треть сократились объемы запасов зерновых в хранилищах

Объем запасов зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах Южного федерального округа к началу мая 2025 года сократился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат. По данным ведомства, в крупных и средних сельхозорганизациях округа в наличии находилось 1,94 млн т продукции против 3,04 млн т годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сильнее всего снижение отмечено в Ростовской области, где запасы сократились почти вдвое — до 421,1 тыс. т. В Краснодарском крае объемы уменьшились на 35% и составили 1,06 млн т. Исключением стала республика Адыгея, увеличившая запасы почти на 10%.

Аналогичная динамика наблюдается и по пшенице: суммарные остатки по округу сократились на 50%, до 1,16 млн т. Рост запасов в три раза зафиксирован только в Адыгее. В Ростовской области объем пшеницы снизился в 2,7 раза, до 228,3 тыс. т, в Краснодарском крае — на 50%, до 607,2 тыс. т.

По кукурузе Ростовская область стала единственным регионом ЮФО, где зафиксирован прирост — до 47,6 тыс. т, что на 2,2% выше показателя прошлого года. В целом по округу запасы этой культуры снизились на 11%, до 204,5 тыс. т.

Остатки подсолнечника по итогам апреля оценены в 168,7 тыс. т, что составляет чуть более половины от уровня аналогичного периода 2024 года. Снижение запасов отмечено во всех субъектах округа.

Вячеслав Рыжков