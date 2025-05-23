Финляндия начала военные учения Karelian Sword у российских границ

В финской области Кюменлааксо на границе с Россией начались сухопутные учения Karelian Sword 25. В них примут участие 5 тыс. военнослужащих, включая солдат из Великобритании и США, сообщает «РИА Новости».

Помимо живой силы в учениях задействуют 700 единиц техники, в том числе подразделение боевых вертолетов из Великобритании. Ранее на этой неделе начались другие сухопутные учения финской армии — Lively Sabre 25. В них задействовали 3,5 тыс. военнослужащих. ВМС Финляндии приступили к маневрам Narrow Waters в Архипелаговом море, Финском заливе и на южном побережье Финляндии.

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО у финских границ появятся российские войска и системы поражения.