Уфимский университет планирует сотрудничать с вузами КНДР

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) обменялся проектами соглашений о сотрудничестве с крупнейшим вузом КНДР университетом имени Ким Ир Сена и Политехническим университетом имени Ким Чхэка (главным техническим вузом страны). Это произошло на форуме ректоров университетов России и Корейской народно-демократической республики, в котором в качестве одного из спикера участвует депутат Курултая, ректор УУНиТ Вадим Захаров, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе вуза.

Сотрудничество предполагает совместную научно-исследовательскую работу в технической и гуманитарной сферах. Кроме того, вузы собираются запустить программы академического обмена по таким направлениям, как материаловедение, химия, авиастроение.

Также учреждения хотят договориться об углубленном изучении корейского языка для российских студентов и русского — для обучающихся из КНДР.

Идэль Гумеров