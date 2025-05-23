Порт на Камчатке отойдет государству

Ленинский райсуд Владивостока 23 мая удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ к ряду чиновников и предпринимателей Камчатского края и обратил в доход РФ их имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Петропавлоск-Камчатского морского торгового порта Фото: Пресс-служба Петропавлоск-Камчатского морского торгового порта

Судья Татьяна Колий согласилась с доводами надзора, что, исполняя свои полномочия в органах госвласти, бывшие зампред правительства Камчатского края Юрий Зубарь, замминистра имущественных и земельных отношений края Владимир Балакаев, а также депутат заксобрания и предприниматель Александр Иванчей через аффилированных лиц владели и управляли морским торговым портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний «Терминал», приобретали хозяйствующие субъекты, фактически ими руководили, извлекая вопреки установленным запретам «доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц», который не декларировали.

Как пояснил «Ъ» представитель Генпрокуратуры Роман Конотоп, общая стоимость изымаемого в пользу РФ имущества составляет около 30 млрд руб.

Алексей Чернышев, Владивосток