В Тольятти прокуратура начала проверки после визита в исправительную колонию

В исправительной колонии № 29 в Тольятти начаты проверки. Основанием для этого стали письменные обращения заключенных учреждения в прокуратуру. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перед этим заместитель прокурора Самарской области Дмитрий Цымлов побывал с плановой проверкой в колонии, где отбывают уголовное наказание осужденные на принудительные работы. Представитель контрольного органа осмотрел общежитие и коммунально-бытовые помещения для осужденных.

Также Дмитрий Цымлов провел личный прием, где к нему обратились семь человек. Им дали разъяснения по всем вопросам. Кроме того, зампрокурора проверил соблюдение трудового законодательства и санитарных требований, а также воспитательную и профилактическую работу с осужденными колонии.

Георгий Портнов