В Челябинске в ДТП на Черкасской погибла горожанка

На улице Черкасская в Челябинске при столкновении двух автомобилей два человека получили серьезные травмы. Одна из пострадавших вскоре скончалась в больнице. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ, сообщает пресс-служба городского отдела госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 13 часов 23 мая рядом с торговым комплексом «Северный» на улице Черкасская. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg при развороте вне перекрестка не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с попутным Renault Duster, двигавшемся слева. После этого Renault изменил направление движения и врезался в металлическую электроопору.

В результате ДТП пострадали 45-летний водитель и 51-летняя пассажирка Renault. Их доставили в больницу, но спасти челябинку не удалось. По данным ГАИ, оба пострадавших не были пристегнуты ремнем безопасности.