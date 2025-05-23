«Новгород становится заметным центром отечественного кино»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о продвижении молодого авторского кино в Великом Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «12Кадр» Фото: ООО «12Кадр»

В Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня проходит второй фестиваль молодого кино, который называется «Новое движение». Вообще, Новгород становится заметным центром отечественной кино и театральной культуры. В прошлом году осенью мне довелось побывать здесь на перезапуске Фестиваля театральных искусств имени Ф. М. Достоевского, сейчас время молодого кинопроизводства. Генеральный продюсер всех этих сценических действий Максим Королев много рассказывал мне о планах по продвижению искусства в регионе: «В этом году мы расширяем рамки фестиваля: помимо основного киносмотра и киноконкурса, где у нас будут присутствовать восемь прекрасных новых картин, мы делаем еще кинорынок авторского кино, что тоже впервые в России происходит. Это вызвало очень живой интерес у индустрии».

На фестивальный кинорынок в Новгороде заявилось 56 картин, что полностью соответствует главной цели устроителей — «довести авторское кино до зрителя». Я также спрашивал Максима о том, что он считает успехом первого, прошлогоднего фестиваля, есть ли какие-то заметные достижения. Он отметил, что победитель первого новгородского феста — фильм «Эра», по словам его создателей, «получил прокат» как раз благодаря «Новому движению».

Конечно, такой судьбы ждут и все восемь участников конкурсной программы нынешнего смотра. Решать, кто станет обладателями призов в отдельных категориях, будет жюри во главе с режиссером Александром Мизгиревым. Главный приз, помимо славы и возможного «будущего проката», составляет 1 млн руб., это премия губернатора Новгородской области. Особо надо отметить приз лучшему молодому продюсеру в России, который вручит оргкомитет, кстати, независимо от участия фильма в конкурсной программе. А Королев еще отметил детскую программу фестиваля: «Я стараюсь везде вносить практический смысл, поэтому мы начинаем кино от детей».

Дмитрий Буткевич