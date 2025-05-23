Иностранная компания выплатила 4,9 млн за загрязнение моря в Новороссийске

Иностранная судоходная компания 22 мая перечислила в бюджет 4,9 млн руб. в качестве компенсации ущерба, причиненного акватории Черного моря в районе Новороссийска. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным ведомства, загрязнение нефтепродуктами было зафиксировано у причала №2 Нефтерайона Шесхарис. Специалисты, прибывшие на место, обнаружили нефтяную пленку и пятна на площади порядка 3,2 тыс. кв. м, включая акваторию у правого борта турецкого судна ULUC KA и вдоль линии причала.

По итогам оценки экологический ущерб был определен в размере 4,9 млн руб. Указанная сумма была возмещена компанией в полном объеме.

Вячеслав Рыжков