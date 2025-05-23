ООО «БЭСК Инжиниринг» обеспечивает развитие восточного пригорода г. Уфы
На энергетической карте Башкирии Уфимская агломерация много лет является центром строительства новых подстанций и реконструкции действующих. В частности, ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК») с прошлого года ведет реконструкцию подстанции «Гвардейская», строительство подстанции «Алаторка» и связывающую их 8-километровую высоковольтную линию электропередачи. Эта комплексная работа обусловлена появлением в восточных пригородах башкирской столицы новых промышленных предприятий, а также активной жилищной застройкой в окрестностях населенных пунктов Иглино и Алаторка. Новым потребителям необходима дополнительная трансформаторная мощность.
ОРУ 110 кВ ПС «Гвардейская»
Фото: ООО «Башкирэнерго»
Реконструкция подстанции «Гвардейская» предусматривает строительство открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ. На сегодня на ОРУ установлено основное электротехническое оборудование. Само распредустройство находится под напряжением. Осталось смонтировать слаботочные системы и провести благоустроительные работы.
На строящейся подстанции «Алаторка» большая часть работ также завершена. Установлено силовое оборудование, смонтированы контрольные кабели. В компании готовятся приступить к пусконаладочным работам.
ЛЭП между центрами питания почти достроена. В ближайшее время будут обустроены два перехода через железную дорогу и ВЛ 10 кВ. Это примерно 300 м.
Завершение всех работ запланировано на текущий год. Восточный пригород г. Уфы получит импульс для развития.
ООО «Башкирэнерго»
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