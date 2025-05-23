Вратаря футбольного клуба «Уфа» вызвали в сборную Таджикистана

30-летний вратарь футбольного клуба «Уфа» Олег Баклов вызван в сборную Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

5 июня вратарь может сыграть за сборную в товарищеском матче с командой Камбоджи, 10 июня — в отборочном раунде Кубка Азии-2027 с Филиппинами.

Олег Баклов родился 30 октября 1994 года в городе Табошар в Таджикистане. В разное время выступал за «Сызрань-2003», самарские «Крылья советов», екатеринбургский «Урал» и набережно-челнинский «КАМАЗ». С ноября 2023 года — вратарь «Уфы».

В нынешнем сезоне Олег Баклов провел за «Уфу» 29 игр, из них девять — «на ноль», пропустил 36 мячей. ФК «Уфа» выступает в Первой лиге — второй по значимости лиге в российском футболе.

За сборную Таджикистана вратарь сыграл пять матчей, в которых пропустил девять голов.

Идэль Гумеров