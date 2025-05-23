Евросоюз не стал наказывать Сербию за парад

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас завершила в пятницу, 23 мая, балканское турне, в ходе которого посетила Сербию, Косово и Северную Македонию. Несмотря на обещанные Сербии кары за участие ее лидера Александра Вучича в праздновании Дня Победы в Москве, Кая Каллас ни о каких санкциях даже не упомянула и выразила уверенность, что «Евросоюз остается стратегической целью Сербии». К планам же Брюсселя реанимировать в ближайшее время диалог между Сербией и Косово по нормализации отношений в регионе отнеслись весьма скептически. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас

Фото: Darko Vojinovic / AP Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас

Фото: Darko Vojinovic / AP

Начав балканское турне с Белграда, Кая Каллас первым делом встретилась с президентом Сербии Александром Вучичем. Недавно еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прямо предупредила сербского лидера, что его участие в параде в Москве 9 мая будет иметь негативные последствия для переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз. Обнародования этих последствий как раз и ждали в ходе визита главы европейской дипломатии. Однако ни о каких санкциях Кая Каллас даже не упомянула.

Александр Вучич сразу же заверил высокую гостью, что Сербия «остается надежным партнером всем, кто искренне стремится к сотрудничеству, прогрессу и совместному европейскому будущему».

Кая Каллас в ответ, по ее же признанию, высказала свою «крайне ясную позицию»: «Я не понимаю, почему нужно стоять бок о бок с человеком, который ведет эту ужасную войну на Украине». А по итогам переговоров объявила: ясно, что Евросоюз остается стратегической целью Сербии, однако необходимо, чтобы этот курс подтверждался конкретными делами. «Реформы должны быть реальными, а не оставаться на бумаге,— пояснила глава европейской дипломатии и добавила: — Хотите быть с нами? Если да, тогда давайте действовать сообща, и это то, что мы ожидаем от стран-кандидатов (в члены ЕС.— “Ъ”)».

В Приштине Кая Каллас пообещала косовским лидерам постепенное снятие санкций, введенных ЕС два года назад в ответ на не согласованные с Брюсселем меры, усилившие напряженность в его отношениях между Косово и Сербией. В то же время глава дипломатии ЕС пожурила косовских собеседников, что уже более трех месяцев там не могут сформировать новые органы власти после парламентских выборов 9 февраля, без чего прогресс Косово на пути в Европу невозможен. Упрекнула Кая Каллас Приштину и за закрытие параллельных сербских структур на севере Косово, что, по мнению Брюсселя, «подрывает усилия по деэскалации обстановки».

Главное же, чего ждет ЕС и от Приштины, и от Белграда,— это возобновление диалога по нормализации двусторонних отношений, который в последние полтора года практически полностью заморожен. В ходе турне Кая Каллас призвала представителей Сербии и Косово «как можно скорее прибыть в Брюссель, чтобы обсудить конкретные шаги для движения вперед». При этом она напомнила, что возобновление диалога между Белградом и Приштиной является ключевым условием их дальнейшего продвижения в сторону ЕС.

Впрочем, едва ли не все балканские эксперты и наблюдатели скептически оценивают шансы на скорую реанимацию сербско-косовского диалога. И Косово, и Сербия переживают сейчас серьезный политический кризис.

Невозможность сформировать новые органы власти в Приштине ведет к новым выборам. А власти в Белграде больше озабочены продолжающимися уже более полугода массовыми протестами студентов и оппозиции.

И только третий пункт балканского турне главы дипломатии ЕС оказался не особенно проблемным. В Скопье Кая Каллас приятно пообщалась с македонским руководством и студентами, а также дала старт диалогу ЕС—Северная Македония в области обороны и безопасности.

Геннадий Сысоев