Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о моделях Tempest и Gemini.

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Фото: Discovery Land Rover Discovery Tempest.

Фото: Discovery

Мы, конечно, уже подзабыли, как выглядит Land Rover Discovery. А выглядит он довольно старомодно. Парадокс: новый Defender, вдохновленный прямоугольным автомобилем середины прошлого века, смотрится актуально, а Discovery с его зализанными формами и прочими приметами органического дизайна выглядит сегодня этаким «олдскулом». Все потому, что брутальная, угловатая, тяжеловесная стилистика сегодня в моде — посмотрите, что к нам везут из Китая или производят в Туле на заводе Haval.

Не скажу, задумывались ли об этом в штаб-квартире Jaguar Land Rover в городе Ковентри, но на днях марка представила две спецверсии Discovery, которые должны вернуть внедорожнику подутраченный интерес. Первая называется Tempest. Пресс-офис утверждает, что в таком исполнении модель является самой роскошной и комфортабельной из всех когда-либо произведенных. Цвет кузова голубой или серый, крыша контрастная. Плюс огромные 22-дюймовые колесные диски в особом дизайне с глянцево-черными акцентами и лаковым покрытием. В салоне особенная кожа и изобилие деталей из алюминия.

Если Tempest — это про красоту и роскошь, то вторая спецверсия, Gemini, адресована тем, кто собирается использовать внедорожник по его прямому назначению. Здесь тоже уникальная отделка, но смысл скорее в аксессуарах. Land Rover предлагает три разных набора. В пакет Beach Days входит багажник на крыше для перевозки досок для серфинга. Набор аксессуаров Snow Days адресован любителям активного зимнего отдыха и потому предусматривает аксессуары для перевозки лыж и сноубордов, а также резиновые коврики. Наконец, третий набор называется Road Trip. Он подразумевает, что у путешествующих на Land Rover Discovery на крыше будет установлен вместительный бокс для багажа, а в салоне — держатели для ноутбуков и планшетов. Потому что даже в самых увлекательных путешествиях многие из нас предпочитают смотреть не по сторонам, а на экран.

Дмитрий Гронский