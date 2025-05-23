На возмещение донским аграриям затрат на элитные семена выделят 155 млн рублей

В Ростовской области аграриям частично возместят затраты на покупку элитных семян. На эти цели выделят 155,7 млн руб., сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что аграриям компенсируют расходы на приобретение семян сельхозкультур, кроме картофеля и овощей. Поддержка предусмотрена для агропредприятий, которые выпускают растениеводческую продукцию (за исключением личных подсобных хозяйств и сельхозкооперативов).

Субсидии направят до конца этого года.

Мария Хоперская