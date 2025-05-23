Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как обожание поклонников сменилось гневом в отношении атлета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fred Lancelot / Reuters Фото: Fred Lancelot / Reuters

Как из кумира миллионов превратиться в одну из самых токсичных спортивных фигур мира, показал американский велогонщик Лэнс Армстронг. В начале нулевых он был легендой, еще бы, семь раз подряд выиграть знаменитую гонку Tour de France. А когда стало известно, что у него рак, спортсмен объявил всему миру, что будет бороться, и победил. Вернуться в большой спорт после такой болезни было подвигом. Его поддерживали миллионы поклонников и называли великим, а борцы с допингом хоть и копали под спортсмена, найти доказательств не могли. Но кто ищет, тот всегда найдет, и обвинение в применении запрещенных препаратов все-таки было предъявлено. После этого Лэнс завершил карьеру, но в тот момент его еще продолжали боготворить.

Ненависть к атлету обуяла поклонников спорта в 2013 году, после того как он сам во всем признался. Это случилось во время популярной американской телепрограммы. Признания велогонщика произвели эффект разорвавшейся бомбы. Поток грязи, который на него вылили СМИ, в тот момент был запредельным. Его начали обвинять во всех смертных грехах и даже в механическом допинге: был, мол, у Лэнса в велосипеде маленький моторчик. Многие соперники атлета тех лет послушно кивали головами на различных телешоу и рассказывали, как Армстронг двигался по сложным трассам, даже не задыхаясь. Вместо писем поклонников, которые им восхищались, велогонщик начал получать угрозы. Причем сам спортсмен ни в чем не раскаялся, что раздражает его недоброжелателей еще больше. Он критикует WADA, называет США «Диким Западом» и ничего не боится.

В одном из последних интервью, когда его спросили, не жалеет ли он о том, что принимал запрещенные препараты, Армстронг ответил: «Допинг? У меня пятеро детей, я живу с одним яйцом и не стал бы ничего менять». С таким подходом вернуть обожание поклонников спорта вряд ли получится, но, похоже, Лэнс к этому и не стремится.

Владимир Осипов