На Дону самым дешевым в обслуживании оказался автомобиль LADA Granta

В Ростовской области водителям дешевле всего обходится содержание автомобилей как LADA Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. Об этом сообщают эксперты Авито Авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Аналитики изучили стоимость владения автомобилями с пробегом в регионе в 2025 году. Из сообщения следует, что в разрезе марок выгоднее всего оказалось содержать автомобили Skoda: средняя стоимость составила 80 тыс. руб. ежегодно. Собственники Renault и LADA тратят чуть больше — 83 тыс. руб., а Ford и Kia обходятся в 84 тыс. руб.

Среди конкретных моделей самыми дешевыми оказались LADA Granta – 74 тыс. руб., Hyundai Solaris и Kia Rio – 76 тыс. руб. Стоимость владения LADA Priora составила 79 тыс. руб. рублей. Замыкает пятерку Ford Focus (82 тыс. руб. ежегодно).

Мария Хоперская