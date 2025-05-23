Владикавказский Дорожный фонд отсудил 98,6 млн рублей у подрядчика

Как стало известно «Ъ-Кавказ», Арбитражный суд Северо-Кавказского округа утвердил решения судов нижестоящих инстанций о признании ничтожным муниципального контракта на ремонт дорожного покрытия во Владикавказе по иску прокуратуры. Согласно постановлению суда, подрядная организация ООО «Владстрой-Сиб» обязана выплатить 98,6 млн руб. в пользу Владикавказского муниципального казенного учреждения «Дорожный фонд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В октябре 2024 года Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания признал ничтожным муниципальный контракт по ремонту дорог во Владикавказе. Соглашение было заключено между Владикавказским муниципальным казенным учреждением «Дорожный фонд» и ООО «Владстрой-Сиб» 28 июля 2023 года. Суд постановил взыскать с подрядчика 98,6 млн рублей в пользу муниципального заказчика в качестве последствия недействительности сделки. С исковым заявлением в суд обратился первый заместитель прокурора Северной Осетии, действуя в интересах города Владикавказа и неопределенного круга лиц.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Владстрой-Сиб» зарегистрировано в 2020 году во Владикавказе. Основной вид деятельности — производство изделий из асфальта или аналогичных материалов. Учредители — Агунда Еналдиева, Георгий Бигаров и Темиркан Сикаев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 118,5 млн руб., прибыль — 10,1 млн руб.

Контракт стоимостью около 103 млн руб. предусматривал ремонт дорожного покрытия по улице Генерала Хетагурова от улицы Барбашова до улицы Малиева и проспекта Коста от улицы Нальчинской до улицы Генерала Плиева. Срок выполнения работ был установлен до 1 декабря 2023 года.

По мнению истца, заключив данный контракт, учреждение намеренно избежало проведения конкурентных процедур в пользу заключения сделки с единственным поставщиком. Это привело к нарушению принципа обеспечения конкуренции и предоставлению неправомерных преимуществ конкретному контрагенту.

Суд согласился с доводами прокуратуры и признал, что данная сделка противоречит сути законодательного регулирования и посягает на интересы неопределенного круга лиц. Выполнение работ в отсутствие надлежащим образом заключенных муниципальных контрактов не влечет возникновения у заказчика обязанности по их оплате, отмечается в решениях судов.

Несмотря на наличие протокола заседания оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики Северной Осетии в условиях санкций и распоряжения АМС Владикавказа об определении единственных поставщиков, суд установил, что обстоятельства для заключения контракта без конкурентных процедур отсутствовали. Плановый характер ремонтных работ не соответствовал критериям чрезвычайности, необходимым для обхода конкурсных процедур.

Тат Гаспарян