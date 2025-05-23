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Самарские таможенники передали 519 комплектов радио и GPS-оборудования для нужд СВО

Сотрудники Самарской таможни передали военным 493 набора раций Baofeng, 14 панелей к рациям и 12 GPS-трекеров, признанных бесхозными решением суда. Об этм сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Эти товары ранее были выявлены мобильной группой Самарской таможни и направлены на досмотр. В ходе проведения таможенного контроля установить контакты с представителями фирм, указанных в товаросопроводительных документах, не удалось.

Товар длительное время находился в зоне таможенного контроля и остался невостребованным, в связи с чем было принято решение обратить его в собственность государства, что и было оформлено Автозаводским районным судом Тольятти.

После оформления всех необходимых документов таможня организовала передачу оборудования для обеспечения потребностей участников СВО.

Алексей Алексеев

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