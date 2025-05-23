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В Москве спасли трехмесячного львенка

Московская природоохранная прокуратура сообщила о спасении трехмесячного детеныша азиатского льва. Его незаконно содержали в Окружном проезде столицы. Животное передали в специализированную организацию для дальнейшего обследования. На фотографиях львенок выглядит ухоженно, видимых повреждений на нем нет.

Фото: Прокуратура города Москвы

Фото: Прокуратура города Москвы

«Каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным, не представлено»,— говорится в Telegram-канале ведомства. Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства покупки и содержания львенка.

В прокуратуре напомнили, что азиатский лев занесен в перечень видов животных и растений, которые подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

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