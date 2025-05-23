Сотрудники краевого УФСБ изъяли 130 килограммов наркотиков

УФСБ России по Пермскому краю раскрыта преступная схема оборота наркотических средств. В результате оперативно-разыскных мероприятий изъяты наркотики общей массой 130 кг. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

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К организации международного канала поставки в Пермский край наркотиков оказались причастны граждане иностранных государств. Всего из незаконного оборота были изъят гашиш массой 100 кг и 30 кг метамфетамина. Подозреваемые задержаны.

Следственным отделом УФСБ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупных размерах).