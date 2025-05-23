В Оренбурге снесли незаконный аттракцион
Демонтирован детский аттракцион, нелегально работавший на проспекте Победы, 155/5, в Оренбурге. Об этом сообщает муниципальная администрация.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Объект работал без необходимых разрешений и документов. Чиновники намерены организовать демонтаж всех незаконных детских аттракционов в городе. Речь идет о батутах и лабиринтах.
Сносом подобных незаконных объектов занимается комитет потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации Оренбурга.